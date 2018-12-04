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Почти 4% мясной продукции не прошли проверку Роспотребнадзора

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Почти 4% мясной продукции не прошли проверку Роспотребнадзора

Москва, 4 декабря. 3,8% мясной продукции не прошли гигиенические нормы во время проверки, проведенной специалистами Роспотребнадзора.

В рамках проверки были изучены около 110 тысяч проб мясной продукции. Исследование Роспотребнадзора проводилось девять месяцев — с января по сентябрь. 3,8% мясной продукции не соответствуют гигиеническим нормам по микробиологическим показателям.

Эксперты ведомства отметили, что по санитарно-химическим требованиям и нормам содержания токсичных элементов не соответствуют менее 1% — это низкий показатель. 0,28% мясной продукции не прошли проверку по уровню содержания антибиотиков. По качеству продукции есть претензии к  2,26% видам мясной продукции.

Почти 4% мясной продукции не прошли проверку Роспотребнадзора

Как пишет «Аргументы и факты», в общей сложности эксперты ведомства забраковали 154 тонны не соответствующей нормам мясной продукции.

Автор: Катерина Иванова
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