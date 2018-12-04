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Трамп строит новый либеральный порядок — Помпео

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Трамп строит новый либеральный порядок — Помпео

Брюссель, 4 декабря. Президент США Дональд Трамп ищет пути строительства нового либерального миропорядка, который предотвратит войны и приведет к большему процветанию. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, обвиняя Иран и Китай в дестабилизации обстановки в мире.

По его словам, Штаты восстановят либеральный порядок между народами при помощи демократий других стран.

«В лучших традициях нашей великой демократии мы сплотим благородные державы для построения нового либерального порядка», — заявил Помпео на встрече с дипломатами.

Автор: Регина Пак
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