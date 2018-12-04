Брюссель, 4 декабря. Президент США Дональд Трамп ищет пути строительства нового либерального миропорядка, который предотвратит войны и приведет к большему процветанию. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, обвиняя Иран и Китай в дестабилизации обстановки в мире.

По его словам, Штаты восстановят либеральный порядок между народами при помощи демократий других стран.