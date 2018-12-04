Госдума единогласно приняла обращение к парламентам мира о провокациях Киева

Сегодня депутаты Госдумы единогласно утвердили обращение к парламентам европейских и азиатских государств. В своем послании российские парламентарии указывают коллегам на опасность обострения международной обстановки из-за провокаций со стороны Киева.

Документ разработали в двух комитетах Госдумы: комитете по международным делам и комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Специально для Федерального агентства новостей председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал о целях данного обращения.

«Сегодняшнее обращение к парламентам мира и международным парламентским организациям служит цели консолидации сил перед лицом той лжи, которая намеренным образом нагнетается вокруг нашей страны в рамках так называемого «украинского досье», — объявил Слуцкий.

В обращении говорится о провокационных действиях военно-морских сил Украины 25 ноября, когда украинские военные корабли нарушили государственную границу России и были задержаны силами Береговой охраны ФСБ РФ.

«Истинные цели данного провокационного инцидента стали понятны после введения военного положения на территориях тех областей Украины, в которых у нынешнего главы государства наименьший уровень поддержки. Петр Порошенко наглядно демонстрирует стремление любой ценой удержаться у власти — даже за счет угрозы развязывания полномасштабной войны», — подчеркивается в принятом документе.

Депутаты обращают внимание своих европейских коллег на участившиеся нападения на российские диппредставительства, офисы российских компаний на Украине, а также на введенный на Украине запрет на въезд для мужчин — граждан Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет.

«К сожалению, в мире стремительно возрастает тенденция раздувания слона даже не из мухи, а из чего-то более микроскопического, — отмечает Слуцкий. — Это было со Скрипалями, это было и продолжает происходить вокруг ситуации в Керченском проливе. Собственно, раздувание этих мелочей до планетарных масштабов используется, чтобы представить нашу страну неким изгоем, который противостоит всему миропорядку. Это делается под те или иные политические мероприятия, как, например, под заседание «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе».

Председатель комитета Госдумы по международным делам считает, что Украина действует по наводке «своих западных наставников», а Петр Порошенко использует ситуацию для переноса президентских выборов и удержания власти.