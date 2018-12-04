Сирия: МИД Казахстана прокомментировал создание Конституционной комиссии САР

Астана, 4 декабря. Вопрос создания Конституционной комиссии Сирии затрагивает политический процесс в стране, тогда как астанинская площадка была создана для обеспечения режима прекращения огня в САР. Об этом напомнил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Он добавил, что работа астанинского формата по мирному урегулированию в САР находится на стадии завершения.

«Обсуждение политических аспектов урегулирования сирийской проблематики, включая запуск Конституционной комиссии, является прерогативой переговоров в Женеве под эгидой ООН», — сказал Айбек Смадияров.

По его словам, казахстанская сторона считает, что астанинский процесс полностью оправдывает свой формат. В МИД РК отметили, что созданные на астанинской платформе зоны деэскалации в Сирии показали свою эффективность. Смадияров добавил, что районы Восточной Гуты, районы севернее Хомса и южная часть Сирии полностью вернулись к мирной жизни. Продолжается работа по нормализации ситуации в Идлибе, однако процесс осложнен отмежеванием умеренной оппозиции от боевиков.

Кроме того, акцент на встрече в Астане был сделан на расширении процесса обмена пленными в САР. Также продолжается работа по созданию условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев в Сирию.