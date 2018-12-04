Володин предложил создать неформальную рабочую группу для диалога с ЕП

Москва, 4 декабря. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник на встрече с европарламентарием Роландом Паксасом предложил создать совместную неформальную рабочую группу для начала диалога между Россией и Европарламентом.

Володин подчеркнул, что диалог должен быть между сторонами в обязательном порядке, поскольку он лежит в основе любых решений.

«В этой связи мы могли бы обсудить в том числе создание <…> неформальной рабочей группы», — сказал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что рабочая группа могла бы стать первым шагом на пути к диалогу. Володин предложил Паксасу узнать, кто в Европарламенте готов поддержать данный шаг.

«Давайте подумаем об этом, возможно, у нас получится», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что с 8 по 10 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с делегацией депутатов посетит Иран и Индию.