«Учил пассажиров курить в самолете»: Панина сняли с рейса из Стамбула за дебош

Москва, 4 декабря. Известный российский актер Алексей Панин снят с рейса Стамбул — Москва за пьяный дебош, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Сотрудники полиции забрали артиста с рейса Стамбул — Москва авиакомпании «Победа» перед посадкой самолета в аэропорту «Внуково».

Как стало известно ФАН, Панин два раза курил в туалетной комнате, несмотря на предупреждения бортпроводников о запрете курения в лайнере. Кроме того, артист кричал другим пассажирам о том, как правильно нужно курить в уборной, чтобы датчики не зафиксировали дым. Артист, который назвал себя «звездой», неоднократно оскорблял бортпроводников, используя нецензурную лексику.

Однако на этом выходки артиста не закончились. Он требовал принести ему ручку, чтобы раздавать пассажирам автографы. Примечательно, что своей вины артист не отрицал и просил, чтобы его забрали именно полицейские.