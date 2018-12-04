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Минобороны Армении заявило о пропаже Су-25

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Минобороны Армении заявило о пропаже Су-25

Ереван, 4 декабря. Минобороны Армении потеряло связь с самолетом вооруженных сил страны Су-25, который во вторник совершал учебно-тренировочный полет. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Как уточняется в сообщении, Су-25 перестал выходить на связь около 10.20 утра (09.20 по Москве).

«Самолет вышел на взлетную полосу в 10.06 из аэропорта в Гюмри», — добавили в Минобороны Армении.

В настоящее время в связи с пропажей самолета ведутся поисково-спасательные работы. Причины и обстоятельства произошедшего пока не сообщаются.

Автор: Василий Котов
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