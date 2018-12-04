Путин и Макри обсудили на G20 возможность расчетов в нацвалютах — посол РФ в Аргентине

Буэнос-Айрес, 4 декабря. Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Маурисио Макри обсудили на встрече в рамках G20 возможность перехода на расчеты в национальных валютах и приход в эту латиноамериканскую страну российского банковского учреждения. Об этом рассказал российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

По его словам, российская сторона предложила Аргентине начать взаимные расчеты в национальных валютах. В качестве примера эффективного взаимодействия в этой области дипломат назвал идентичную договоренность между Буэнос-Айресом и Пекином, передает РИА Новости.

Феоктистов обратил внимание на то, что «эти вопросы обсуждались в том числе на встрече делегаций во главе с лидерами РФ и Аргентины 1 декабря».

Посол также добавил, что Москва была бы очень заинтересована, чтобы в Аргентине было представлено какое-нибудь кредитно-финансовое учреждение, которое помогало бы российским предпринимателям «осуществлять там проекты».

Параллельно он указал на тот момент, что в Буэнос-Айресе «в настоящее время не понимают, в какой степени рубль является полностью конвертируемой валютой, что им с рублями в дальнейшем делать».

Саммит G20 проходил с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.