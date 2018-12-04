Нечего терять: эксперт рассказал, как Порошенко будет «зубами вгрызаться» в президентство

Количество граждан Российской Федерации, вернувшихся на территорию Белоруссии из-за отказа Украины пустить их в страну, превысило 250 человек. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

С прошлого понедельника Госпогранслужба Украины начала массово отказывать россиянам во въезде через аэропорты страны. Россияне, прилетевшие самолетами из Минска, были возвращены на территорию Белоруссии авиарейсами из различных украинских городов, преимущественно из Киева.

Ранее в пятницу президент Украины Петр Порошенко сообщил, что вводит ограничения на въезд граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

«По состоянию на утро сегодняшнего дня (не пропущены на Украину и вернулись в Белоруссию. — Прим. ФАН) 252 человека», — сообщил РИА Новости официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

Карикатурная мера Порошенко

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что ситуация с недопуском россиян «комична и трагична одновременно». Такой «карикатурной мерой» Порошенко пытается оправдать введение в стране военного положения.

«Мол, мы же воюем с Россией — как можно пускать к себе ее граждан, которые могут оказаться потенциальными диверсантами? Я даже не хочу комментировать бред про некие операции, которые Россия якобы планирует с 2014 года. Если бы Россия и впрямь что-то планировала, Порошенко сейчас не произносил бы этих пафосных слов в теплом кабинете в Киеве.

Причина новой ограничительной меры абсурдна, как и вся политика на Украине. Я лишь хотел бы обратить внимание на то, по кому ударит эта мера, кому будет хуже. В первую очередь пострадают те, у кого есть родственники по ту сторону границы, — а к таковым, напомню, относится тот же Порошенко, у которого невестка — гражданка России, или глава МИД Павел Климкин, который сам родом из Курска», — пояснил Дмитрий Родионов.

Впрочем, отметил эксперт, Порошенко и Климкину все равно, они стараются свои связи с Россией никак не афишировать, чиновникам ранга поменьше или бизнесменам тоже нестрашно — сами съездят в Россию, если надо, могут себе позволить. Кстати, тот факт, что теперь украинцы будут вынуждены ездить к родственникам в Россию, — только на благо российской экономике, отметил эксперт.

«Только вот большинству простых граждан [Украины] это сделать будет не так просто, как чиновнику или олигарху. Так что эта мера — очередной удар по простым украинцам, у которых появляется еще больше мотивов навсегда порвать с этой сошедшей с ума страной. Тем более, что Москва идет на либерализацию процедуры миграции и получения российского гражданства», — добавил Родионов.

Кроме того, по словам эксперта, запрет ударит по предпринимателям, которые нанимают специалистов из России. Не секрет, что большинство россиян, которых привлекают к работе украинские фирмы, — в основном, высококвалифицированные специалисты, а не строители и не сиделки, и теперь они не смогут попасть к работодателям на Украину.