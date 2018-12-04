Последствия будут трагическими: что потеряет Украина, разорвав договор о дружбе с РФ

Проект закона о разрыве договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, который внес в Верховную раду действующий президент Украины Петр Порошенко, в украинском парламенте сочли предвыборным пиаром.

«То, что президент пытается внести законопроект о прекращении договора — это только элемент предвыборной кампании. Таким образом он пытается поднять свой рейтинг. На самом деле договор уже приостановлен и никакого практического значения он уже не имеет», — заявил основатель «Оппозиционной платформы — за жизнь» и претендент на пост главы государства Юрий Бойко.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей жестко раскритиковал инициативу Порошенко. По его словам, эта идея обернется трагедией для украинцев.

«Я бы назвал этот законопроект бредом сумасшедшего. Украина очень многое потеряет. Это связано не только с экономикой страны, но и с социальной сферой, которая тесно переплетена с Россией, — это дипломы, рабочие места, пенсионные выплаты и другие юридические моменты, которые связаны с нашими странами, которые в том числе связаны с нахождением на территории России украинцев, а также нахождением россиян на территории Украины. Эта злая шутка приведет к трагическим событиям», — говорит Алексей Журавко.

Фактически, продолжает собеседник ФАН, Порошенко пытается разорвать все юридические отношения между двумя государствами. Россия, уверен эксперт, сможет справиться с последствиями разрыва договора, — для Украины же это будет куда более плачевно.

«Это печально и страшно, причем для обоих народов. Конечно, Россия это переживет. А вот для Украины, учитывая ту ситуацию, которая сегодня сложилась в стране, это будет гораздо тяжелее. Мы прекрасно понимаем, как сегодня Европа воспринимает украинцев. Мы видим, что происходит в Польше, какое там отношение к украинцам, и какими последствиями оно может обернуться», — подчеркивает политик.

Он тем не менее выразил уверенность, что законопроект будет принят при наличии политической воли.