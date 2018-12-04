Наша территория надежно защищена: Шойгу выиграл у США гонку за Арктику

Соединенные Штаты уже проиграли России гонку за Арктику, считает журналистка телеканала NBC News Сабрина Шанкман. В первую очередь это связано с ужасающим состоянием американского ледокольного флота, в котором на плаву всего два старых полярных ледокола с давно выработанным ресурсом, сообщает издание.

По самым оптимистичным расчетам, первый новый американский ледокол появится в Арктике не раньше, чем через пять лет, в то время как у России в этом регионе работает уже 40 таких кораблей, сообщает издание. Многие американские эксперты согласны с мнением, что Соединенные Штаты упустили инициативу в гонке за Арктику, чем воспользовались Россия и Китай, говорится в публикации.

Действительно, Россия активно осваивает Арктику, уверенно продвигая свои интересы в этом регионе, отмечают аналитики. Что касается экономической составляющей, тут «помогло» общее потепление и смягчение ледовой обстановки на Северном морском пути (СМП), где на некоторых участках суда могут проходить даже без сопровождения ледоколов, рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института, доктор географических наук, профессор Иван Фролов.

«Экономическая деятельность России в Арктике будет только развиваться, в том числе благодаря новым разведанным месторождениям полезных ископаемых как на шельфе, так и в море. Так что грузоперевозки будут только расти, тем более дорога по Северному морскому пути значительно короче, а значит — выгоднее, чем через Суэцкий канал», — подчеркнул ученый.

Но богатства нужно уметь защищать, и Москва готова отстаивать свои национальные интересы в Арктике, на страже которых стоит российская армия. Как недавно было заявлено в Национальном центре управления обороной РФ, с 2019 года для прохода по СМП иностранные военные корабли должны будут заранее уведомлять Россию о своих планах. Это, по мнению экспертов, не только устранит имевшийся в этом вопросе правовой вакуум, но и существенно повысит безопасность грузоперевозок по Северному морскому пути.

Напомним, за последние шесть лет, в течение которых российское министерство обороны возглавляет генерал армии, Герой России Сергей Шойгу, Российская Федерация не только восстановила, но и значительно укрепила свое военное присутствие в Арктике, продолжая его наращивать. Об этом говорится в докладе Минобороны РФ.

Военный эксперт Андрей Кошкин напомнил, что за последние годы Арктика буквально покрылась новыми российскими военными объектами, которых уже более 500.

«При решении арктического вопроса главную роль сыграла мудрость нашего политического руководства, — отметил эксперт. — Были четко определены границы, на которые распространяется влияние Российской Федерации, и оперативно обеспечена оборона и охрана наших арктических рубежей. Были созданы подразделения, которые в условиях сложнейшего арктического климата занимаются охраной и обороной этих территорий».

Кошкин подчеркнул, что возведенные в Арктике высокотехнологичные военные базы обеспечены всем необходимым, на них созданы комфортные условия для российских военнослужащих.

«Наши вооружения и военная техника, сосредоточенные в Арктике, отлично функционируют в режиме чрезвычайно низких температур. Далеко не у всех развитых государств, как США, например, есть техника, способная бесперебойно работать в таких условиях», — отметил собеседник ФАН.

Так что фактически Россия и наша армия, возглавляемая Сергеем Шойгу, выиграли у США гонку за Арктику, в первую очередь в военном плане, считает политолог.