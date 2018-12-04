Шойгу пообещал Кожемяко помочь решить проблему водоснабжения в Приморье

Москва, 4 декабря. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пообещал помочь разрешить проблему водоснабжения в ряде населенных пунктов Приморского края. Об этом он сообщил в ответ на соответствующую просьбу врио главы региона Олега Кожемяко.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, во вторник на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной Кожемяко отметил, что в населенных пунктах Сергеевка, Барано-Оренбургское и Воздвиженка местные жители жалуются на перебои в водоснабжении. Посодействовать в решении проблемы врио главы Приморья попросил оборонное ведомство.

«Я услышал вопросы, касаемые ЖКХ. Ядумаю, что в ближайшее время направлю к вам своего заместителя, который посмотрит не только эти вопросы», — ответил на просьбу Шойгу.

Также в ходе совещания Кожемяко доложил, какие вопросы социального обеспечения военнослужащих уже были решены в регионе. В частности, по его словам, в 2018 году 2269 детей военнослужащих получили места в детских садах, при этом 486 детей получили путевки в дошкольно-образовательные учреждения.

Кроме того, по словам Кожемяко, власти Приморья продолжают активно работать в сфере патриотического воспитания молодежи. Он отметил развитие филиала парка «Патриот» на острове Русский.