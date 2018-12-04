Сирия: Иран не намерен создавать военные базы в республике

Москва, 4 декабря. Тегеран не намерен создавать военные базы в Сирии, так как это не входит в его интересы, заявил официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи.

«Тегеран совсем не нуждается в военной базе на территории Сирии. Она лишь станет целью для нападения [вражеских сил]», — заявил иранский генерал в интервью IRNA.

Шекарчи подчеркнул, что в Сирии нет «прямого присутствия сил» Ирана. По его словам, Тегеран находится на территории Сирии и Ирака с разрешения правительства и народа этих стран и оказывает только экспертную поддержку.

«Присутствие иранских советников на территории этих стран абсолютно законно», — добавил он.

Вооруженный конфликт в Сирии идет с 2011 года. Иран официально поддерживает сирийского лидера Башара Асада и правительство республики. По официальным версии, иранские силы присутствуют на территории САР только как военные советники.