Пушка Петропавловской крепости выстрелила в честь начала недели Генассамблеи FIA

Санкт-Петербург, 4 декабря. Впервые в России в Петербурге проходит неделя Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA) и церемония награждения чемпионов мира по автомобильному спорту, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По этому поводу традиционный полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости сделал президент российского отделения автомобильной федерации, в недавнем прошлом заместитель министра внутренних дел Виктор Кирьянов.

В деловой части форума, на который в Россию приехала элита мирового автоспорта, — множество мероприятий, на которых будет определяться мировая политика автомобильного спорта на ближайший год. Сегодня в Юсуповском дворце на торжественный ужин соберутся президенты федераций автоспорта стран-участниц ассамблеи.

Кульминацией недели Генеральной ассамблеи FIA станет церемония награждения чемпионов мира по автомобильному спорту. Она пройдет в здании Санкт-Петербургской академической филармонии. Всех неравнодушных к автоспорту приглашают 6 декабря на Дворцовую площадь, где будут выставлены автомобили чемпионов мира по автоспорту в разных категориях.