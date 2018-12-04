«Тема волнующая»: Песков прокомментировал споры вокруг переименования аэропорта Калининграда

Москва, 4 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг переименования аэропорта «Храброво» в Калининграде, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Люди неравнодушны, люди спорят. Это очень интересный проект. И такой накал является лучшим показателем, что, действительно, тема волнующая», — заявил представитель Кремля.

Накануне глава штаба Балтийского флота, вице-адмирал Игорь Мухаметшин призвал подчиненных поддержать идею присвоить калининградскому аэропорту имя маршала СССР Александра Василевского.

Он подчеркнул, что российскому аэропорту «негоже носить имя чужестранца». Так он назвал «конкурента» маршала Василевского философа Иммануила Канта.