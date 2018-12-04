«Уже чувствует себя президентом»: Тимошенко улетела в США за силовым сценарием для Донбасса

Кандидат на пост президента Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что находится в США для «поиска новых путей безопасности» и анонсировала ряд важных встреч с «влиятельными людьми». При этом Тимошенко намекнула, что планирует одержать победу на президентских выборах.

«По моему убеждению, сегодня Украине крайне важно иметь надежных стратегических союзников. Президентские выборы уже очень скоро, и нерационально будет новоизбранному президенту использовать драгоценное рабочее время для наведения мостов и установления контактов, если это можно делать уже сейчас. Прежде всего буду говорить о возобновлении международных гарантий для Украины со времен нашего добровольного отказа от ядерного оружия в формате «Будапешт плюс», — написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал, однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.



Кроме того, Юлия Тимошенко обратится за помощью к лидерам НАТО для того, чтобы помочь миру найти «новые формулы безопасности».

«Мы именно та страна и именно то место, где надо искать эти новые формулы безопасности. Нам необходима реальная помощь, в том числе и военная (от НАТО), а не только бесконечные и абстрактные соболезнования и «обеспокоенность», — добавила она.

Украинский политолог Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что заявления кандидата на пост президента Украины настораживают, поскольку призыв к НАТО реально никак не поможет в стабилизации ситуации в стране. По его мнению, Тимошенко отправилась в США с целью привлечь НАТО к силовому сценарию в Донбассе.

«Вообще-то такие заявления похожи на предложение тушить пожар керосином. Призывать НАТО к наведению порядка не просто бессмысленно, но и преступно. Нет ни одной страны в мире, где бы НАТО помогло, есть только примеры того, как Альянс помогал в уничтожении или непосредственно уничтожал суверенные государства. В случае победы Тимошенко на выборах будет хуже, чем президентство Порошенко, хотя хуже, в принципе, уже некуда, но лучше точно не станет. Судя по всему, у нее нет планов договариваться с республиками [Донбасса], она хочет решить все силовым путем, иначе к чему привлекать страны НАТО?» — разъяснил эксперт, добавив, что далеко не все население Украины жаждет присоединения государства к Североатлантическому альянсу.

Желание Тимошенко воскресить Будапештский меморандум вызвало удивление у собеседника ФАН, так как, по его словам, даже сам Киев до сих пор не признал этот документ.

«Меня удивляет постоянная отсылка к Будапештскому меморандуму, потому что он не был ратифицирован ни одной из стран, подписавших его, в том числе Украиной. Если он так интересен властям в стране, что ж они его еще до сих пор не ратифицировали? Поэтому отсылки к этому документу бессмысленны», — отметил Дудчак.

Политолог подчеркнул, что Тимошенко делает заявления в таком ключе, будто она уже президент Украины, исключительно для того, чтобы манипулировать сознанием потенциального электората.

«Наводить мосты — всегда полезно, но такие заявления, как будто она уже чувствует себя президентом, — это психологический трюк. Такое действует на людей, и, в принципе, может сработать, это все нюансы политических технологий. Но она еще не президент: да, у нее рейтинг высокий, но из-за того, что у конкурентов он ниже. То, что Тимошенко убеждает всех в том, что она глава страны, — это совсем в ее манере, поскольку она искушенный в политических баталиях человек», — резюмировал Александр Дудчак.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.