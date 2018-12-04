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Жителям России напомнили о длинной рабочей неделе перед новогодними каникулами

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Жителям России напомнили о длинной рабочей неделе перед новогодними каникулами

Москва, 4 декабря. Последняя рабочая неделя 2019 года будет шестидневной. Как напомнили в Роструде, жителям РФ предстоит работать перед новогодними каникулами с понедельника по субботу в последнюю неделю декабря.

Заместитель главы Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец отметил, что этот формат рабочей недели был выбран для того, чтобы не прерывать новогодние каникулы.

«Выходной день с субботы, 29 декабря, перенесен на понедельник, 31 декабря», — сказал Шкловец в комментарии «Интерфаксу».

На Новый год и Рождество жители России отдохнут десять дней — с 30 декабря по 8 января. Первый рабочий день 2019 года, 9 января, выпадет на среду.

Автор: Регина Пак
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