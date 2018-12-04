Шойгу рассказал об учениях «Центр-2019» по итогам года подготовки войск РФ

Москва, 4 декабря. Учебный год в войсках РФ завершится стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2019» в сентябре следующего года, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время селекторного совещания в военном ведомстве.

По словам министра, этот учебный год будет насыщенным для российских военных. В войсках РФ запланированы более 4 тысяч учений и около 8,5 тысячи практических мероприятий. Также будет проводиться качественная подготовка к пятым Армейским международным играм.

Кроме того, руководство ведомства продолжит практику внезапных проверок боеготовности войск.

«Основной упор будет сделан на использование опыта применения войск в современных вооруженных конфликтах и обучение командиров эффективному решению нестандартных задач», — заметил глава Минобороны.

«Итоговым мероприятием боевой учебы в следующем году станет стратегическое командно-штабное учение «Центр», которое запланировано на сентябрь», — констатировал российский министр.

Накануне в пресс-службе ЗВО сообщили, что более 1,6 тысячи мероприятий оперативной и боевой подготовки запланированы в рамках зимнего обучения военнослужащих Западного военного округа.