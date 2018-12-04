Шойгу: Диверсификация «оборонки» позволит создать инновационную продукцию мирового уровня

Москва, 4 декабря. Диверсификация оборонной промышленности РФ обеспечит создание инновационной гражданской продукции мирового уровня. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания.

«Передача передовых военных технологий в гражданский сектор позволит наладить инновационное производство продукции мирового уровня», — сказал министр.

Шойгу напомнил, что во время совещаний в Сочи, которые прошли с 19 по 22 ноября при участии президента РФ Владимира Путина, вопрос диверсификации оборонно-промышленного комплекса (ОПК) как одной из стратегических национальных задач поднимался отдельно. Речь идет, по словам министра, прежде всего о товарах, создаваемых в интересах развития связи, телекоммуникаций и транспорта, а также топливно-энергетического комплекса, здравоохранения и других сфер экономики.

Интеграция оборонной промышленности в гражданскую экономику способна обеспечить в будущем устойчивую работу оборонно-промышленного комплекса, резюмировал Шойгу.

Напомним, во время сочинского совещания с руководством Минобороны, членами Кабмина РФ и представителями предприятий ОПК президент России подчеркнул, что диверсификация ОПК выступает одной из стратегических задач для российского государства, от ее решения напрямую зависит уверенное развитие отрасли и всей российской экономики, а также обеспечение обороноспособности страны и ее безопасности в долгосрочной перспективе.