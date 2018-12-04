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У Путина не запланированы контакты с саудовским принцем перед встречей ОПЕК+

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У Путина не запланированы контакты с саудовским принцем перед встречей ОПЕК+

Москва, 4 декабря. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, планируются ли у президента России Владимира Путина контакты с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом в преддверии встречи ОПЕК+.

«Сегодня и завтра у Путина этих встреч и контактов не запланировано», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

Пресс-секретарь президента России уточнил, что работу по этой теме ведут эксперты.

Напомним, заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится в среду, 5 декабря, в Вене, на следующий день пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК. В пятницу запланировано собрание министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Автор: Анастасия Стовба
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