Сыграть так рискованно: в Киеве рассказали об одном козыре Порошенко для победы на выборах

Киев, 4 декабря. До президентских выборов на Украине еще много времени, однако один из потенциальных кандидатов уже сейчас решил сделать ставку на эскалацию панических настроений и раскрутку тотальной истерии. Об этом заявил украинский политтехнолог Михаил Подоляк в колонке издания «Главред».

Эксперт недоумевает, почему нынешнее правительство во главе с Порошенко пугает соотечественников «большой войной» и доводит их до истерики.

«Почему нельзя говорить в иной тональности? И почему вообще нельзя просто делать правильную работу?» — задается вопросом Подоляк.

Он отметил, что лозунг действующей власти «Армия! Вера! Язык» не принес никаких дивидендов, поскольку и без того низкие рейтинги Порошенко упали еще ниже. Эксперт подчеркнул, что вопрос религии — очень сложный, а языковая тематика вызывает скорее раздражение, чем воодушевление.

«Останется только один козырь [у Порошенко] для победы. Действительно системное обострение военных действий. И не в Донбассе. Так вот, а точно негарантированный второй срок стоит того, чтобы сыграть так рискованно?» — обращает внимание Подоляк.

Напомним, глава Украины Порошенко 26 ноября текущего года ввел в ряде регионов страны военное положение, объясняя такие действия якобы «агрессией со стороны России», которая законно задержала корабли военно-морских сил Украины в своих территориальных водах в Азове.

Три военных корабля ВМСУ нарушили российскую границу в Керченском проливе, совершали опасные маневры и не реагировали на требования российских пограничников ФСБ РФ остановиться.

Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Военное положение на Украине ввели сроком на месяц — до 25 декабря 2018 года.