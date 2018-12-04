«Не будем спрашивать у кого-либо разрешения»: в Иране ответили на обвинения США в испытании ракет

Тегеран, 4 декабря. Тегеран не нуждается в чьем-либо разрешении на проведение испытаний своих ракет, заявил официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи.

«Если мы сочтем необходимым проведение испытаний наших ракет, мы не будем спрашивать у кого-либо разрешения. Мы сделаем это», — заявил Шекарчи в интервью изданию IRNA.

По его словам, национальные интересы Ирана обуславливаются необходимостью развития ракетной программы. Иранский генерал добавил, что Тегеран не обязан раскрывать свой ракетный потенциал перед кем-то. Он, отвечая на обвинения США, отметил, что Вашингтон в свою очередь не предоставляет ответы на все адресованные ему вопросы.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что Иран провел испытания баллистической ракеты, которая может переносить несколько боеголовок, вопреки резолюции Совбеза ООН.