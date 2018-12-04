Встреча Путина и Мадуро пройдет в узком составе

Москва, 4 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду посетит Россию с рабочим визитом и встретится с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Песков уточнил, что на 5 декабря запланированы как переговоры Путина и Мадуро в узком составе, так и в расширенном.

«Это будет рабочий визит. Завтра будет встреча в узком составе Путин — Мадуро, и завтра будут также переговоры в расширенном составе», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен провести в России «очень важную встречу» с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что собирается расширить и укрепить дипломатические отношения Венесуэлы с Москвой.