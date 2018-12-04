Кремль прокомментировал «пропажу» кораблей ВМСУ из Керчи

Москва, 4 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что после захвата в Керченском проливе катера военно-морских сил Украины (ВМСУ) сперва были доставлены в Керчь, а затем «пропали».

Официальный представитель президента РФ, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что этот вопрос входит в прерогативу следственных органов.

«Нужно обращаться к ним, чтобы узнать. Эти катера являются вещественными доказательствами, то есть они имеют отношение к делу, которое сейчас ведется. А где они сейчас, я вам сказать не могу», — отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все 24 моряка арестованы на два месяца из-за нарушения госграницы РФ.

На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней. Кроме того, украинская сторона ограничила въезд в страну российских граждан.