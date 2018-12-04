Росконтроль разрешил спор диетологов о курице и индейке

Москва, 4 декабря. Специалисты Росконтроля разрешили спор диетологов о том, мясо какой птицы более полезно — курицы или индейки. Эксперты отдали предпочтение мясу индейки.

Росконтроль сравнил мясо двух птиц по содержанию пищевых веществ, которые помогают похудеть. Выяснилось, что более диетическим продуктом является индейка. На 100 граммов филе индейки приходится 0,7 грамма жира и 24 грамма белка, в то время как 100 граммов куриного филе содержат 2,6 грамма жира и 21 грамм белка.

Кроме того, выяснилось, что в индейке содержится больше триптофана — аминокислоты «гормона радости», а холестерина — меньше. В то же время в Росконтроле рекомендовали не сбрасывать со счетов курицу, отметив, что она является питательным продуктом. В целом, как отметили специалисты, разница между мясом двух птиц незначительная.

Ранее Росконтроль проверил марки филе индейки, которые можно найти на прилавках российских магазинов и назвал лучшие.