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Путин проведет встречу с тверским губернатором Руденей

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Путин проведет встречу с тверским губернатором Руденей

Москва, 4 декабря. Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с главой Тверской области Игорем Руденей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Представитель Кремля рассказал, что сегодня президент работает в Москве, в Ново-Огарево.

«Буду краток, лаконичен сегодня. Сегодня внутренние встречи. Из публичного — встреча с губернатором Тверской области Игорем Руденей», — уточнил Песков.

Автор: Кристина Волкова
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