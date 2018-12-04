Путин проведет встречу с тверским губернатором Руденей
0 Оставить комментарий
Москва, 4 декабря. Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с главой Тверской области Игорем Руденей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Представитель Кремля рассказал, что сегодня президент работает в Москве, в Ново-Огарево.
«Буду краток, лаконичен сегодня. Сегодня внутренние встречи. Из публичного — встреча с губернатором Тверской области Игорем Руденей», — уточнил Песков.