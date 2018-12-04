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Песков объяснил, почему не состоялась встреча Путина и Трампа на G20

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Песков объяснил, почему не состоялась встреча Путина и Трампа на G20

Москва, 4 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причину срыва встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты попросили Пескова поделиться ощущениями, которые остались после несостоявшейся встречи Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине. Представитель Кремля назвал причину срыва этих переговоров.

«Диалог не складывается, действительно, несмотря на планы, несмотря на проделанную домашнюю работу: неоднократно планы переверстывались, — констатировал пресс-секретарь президента России. — Несмотря на набор стратегически важных вопросов. Президент говорил об этом, и поэтому, да, мы сожалеем [о том, что встреча с Трампом не состоялась] в этой связи. Об этом мы уже говорили».

Песков объяснил, почему не состоялась встреча Путина и Трампа на G20

Напомним, после провокации ВМСУ в Керченском проливе Трамп отменил ранее назначенную встречу с Путиным на саммите «большой двадцатки». По словам главы США, он пошел на этот шаг из-за задержаниями украинских военных кораблей, которые незаконно пересекли границу Российской Федерации.

Автор: Кристина Волкова
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