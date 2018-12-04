«Боги войны» в Падиково: военно-исторический музей пополнился новым корпусом

Музей отечественной военной истории в подмосковной деревне Падиково пополнился новым музейным корпусом — артиллерийским. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал в нем.

Ствол чист!..

Артиллерия — едва ли не главный «игрок» на поле боя, это всем стало понятно еще веке в шестнадцатом. Но впервые мысль о главенствующей роли артиллерии предельно лаконично, но в то же время выразительно, смог сформулировать лишь товарищ Сталин, подаривший миру 5 мая 1941 года фразу «Артиллерия — бог войны». С тех пор данная цитата стала расхожим выражением и закрепилась в русском языке намертво. Надо сказать — вполне обоснованно. Ибо длинная череда военных конфликтов XX и начала XXI века с завидным постоянством доказывала, что без артиллерии в современном бою — никуда.

При этом именно отечественная военная школа возвела применение артиллерии до уровня академической науки, трансформировав куртуазную надпись на пушках времен Людовика XIV «Последний довод королей» в чеканную мысль, приписываемую маршалу Москаленко: «При двухстах орудиях на километр фронта о противнике не спрашивают и не докладывают, а только доносят, до какого рубежа дошли наши наступающие части!..»

Артиллерия и сейчас остается главной огневой силой наших Сухопутных войск. То, как это выглядит на практике, я видел своими глазами. Прекрасно помню работу на полигоне батареи 152-мм дивизионных самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С».

Несмотря на предусмотрительно открытый рот и туго застегнутый шлемофон, звук первого выстрела ударил по ушам весьма чувствительно. Но куда большее впечатление оставили длиннейший язык пламени, хлестнувший из ствола орудия, и зрелище подпрыгнувших от энергии выстрела 40 тонн металла! При этом звучащий в переговорных устройствах диалог членов экипажей «самоходов» был до изумления краток: «Орудие!», «Выстрел!» — БАБАХ!!! — «Ствол чист, откат нормальный!..»

Через несколько залпов какофония выстрелов слилась в один сплошной несмолкаемый грохот. Шесть самоходок довели свою скорострельность до максимума. Позиция батареи утонула в дыму сгоревших порохов и облаках поднятой пыли. Гаубицы отрабатывали режим одновременного огневого налета, ведя беглый огонь по квадратам на дальней дистанции.

В какой-то момент в воздухе одновременно оказалось несколько десятков снарядов. Огневой налет продолжался считанные минуты, но этого хватило, чтобы приличных размеров мишенное поле даже не перепахало, а просто разнесло в пыль. Буквально.

После этого нетрудно было представить, на что способны те самый пресловутые «двести орудий на километр фронта»!..

Только подлинники

Частный — именно так! — Музей отечественной военной истории в Падиково впервые открыл свои двери для посетителей в 2014 году. С тех пор его популярность у посетителей непрерывно растет. Что, впрочем, неудивительно. Экспонаты музея самым тщательным образом реставрируются. Техника не только в обязательном порядке ставится на ход, но и обретает полностью восстановленный интерьер.

Чтобы оценить степень энтузиазма весьма немногочисленного коллектива сотрудников музея и масштаб проделанной ими работы, сообщим, что на текущий момент в музее представлены сотни образцов холодного и огнестрельного оружия, почти два десятка транспортных средств, более 50 артиллерийских систем и более 40 единиц бронетехники, включая современный российский основной боевой танк Т-90. Музей в Падиково — единственный в мире частный музей, где демонстрируется наш «девяностый».

Кстати, руководством музея изначально было принято принципиальное решение — выставлять только подлинные экспонаты. Таким образом, все, что видят посетители в выставочных залах, — это самые настоящие раритеты. Щепетильность в этом вопросе доходит до того, что даже лица у манекенов, демонстрирующих военную форму, имеют индивидуальные черты и тщательно приближенные к историческому типажу прически. Форма, разумеется, тоже подлинная.

Старая знакомая

Утро выходного дня оказалось на удивление ясным. Заместитель директора музея Василий Заболотный предупредительно поддерживал под руку Махмута Гареева — приглашенный на открытие нового музейного корпуса генерал армии в отставке, доктор военных и доктор исторических наук для своих 95 лет выглядел очень неплохо.

Второй почетный гость музея, также 95-летний ветеран Великой Отечественной, полковник в отставке, кандидат технических наук Николай Козлов, был молодцеват и подтянут. Он, не менее легендарный для нашей Армии, рубил речь в микрофон так бодро, словно до сих пор на «передке» командовал своей батареей.

Наконец, под бравурный марш ленточка была перерезана — вход в царство отечественного «бога войны» открылся.

В самом конце выставочного зала, среди других экспонатов, мой взгляд почти сразу отыскал силуэт «старой знакомой» — «Мсты-С». То, что эта грозная машина, до сих пор состоящая на вооружении нашей Армии, оказалась в Падиково, меня ничуть не удивило. Скорее, я был бы изумлен, если бы «Мсты-С» в Музей отечественной военной истории вдруг не нашлось!..

Музей за два года

С чего начиналась история музея? На этот и другие вопросы корреспондента ФАН ответил директор музея Дмитрий Першеев.

— Дмитрий Викторович, как вообще возникла идея создания Музея отечественной военной истории в Падиково?

— 9 мая 2012 года я с Василием Заболотным и еще несколькими коллегами отправились на празднование Дня Победы в одну из деревень Ржевского района Тверской области. Организаторы мероприятия приехали туда на танке Т-34 и самоходке СУ-100. Затем был праздник, вечером — салют. Все это выглядело очень не шаблонно, что нам и понравилось. Вот тогда у нас с Василием Заболотным и возникла идея: «Почему ребята в Ржевском районе Тверской области такой праздник могут организовать, а мы у себя в Истринском районе Московской области — нет? Мы тоже такое хотим!»

— «Такое» — это что?

— Праздник с участием исторической бронетехники. Праздник, на который мог бы собираться близкий нам по духу круг друзей. Вот так 9 мая 2012 года все и началось... Ну, а уже через два года — 9 мая 2014-го — открылось первое здание нашего музея. В нем располагалась экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне.

— Насколько соответствует действительности информация, что на первых порах эта экспозиция должна была быть временной?

— Вполне соответствует. Экспозиция, посвященная Великой Отечественной, действительно исходно виделась нам как временная. Но она оказалась столь удачной, что стала постоянной. В то же время количество экспонатов росло, так что вскоре нам пришлось озаботиться постройкой второго музейного здания, на сей раз посвященного периоду отечественной военной истории с 1800 по 2000 годы, за вычетом Великой Отечественной войны.

— На этом, насколько известно, вы не остановились?

— У нас появился навес для танков, но зимой там было, разумеется, холодно, да и техника портилась. По этой причине мы вместо навеса построили отапливаемый танковый корпус, а следом, как вы видели, — и отапливаемый артиллерийский корпус, куда мы переместили образцы послевоенных артиллерийских систем. В таких условиях и техника сохраняется лучше, да и посетителям куда комфортнее знакомиться с экспонатами нашего музея.

Не ради денег

— Не так давно на Красной площади можно было увидеть прибывшую из Падиково единственную в мире ходовую самоходку СУ-85 — главную «героиню» знаменитой повести Виктора Курочкина «На войне как на войне». Во время открытия артиллерийского корпуса вы представили три тщательно отреставрированных новых экспоната. Это двухбашенный легкий танк Т-26 и тяжелая самоходно-артиллерийская установка ИСУ-122 — полностью комплектные и поставленные на ход, а также 76-мм дивизионная пушка образца 1936 года Ф-22 — первое орудие, разработанное под руководством выдающегося конструктора артиллерийских систем Василия Грабина. Какие еще новинки ожидают посетителей музея в обозримом будущем?

— Надеемся, что к 9 мая 2019 года нашу экспозицию пополнят огнеметный танк, созданный на базе Т-26, бронеавтомобиль БА-6 и мотоцикл ТИЗ АМ. Есть экспонаты, которые требуют больше времени для реставрации. Соответственно, мы рассчитываем, что они появятся у нас несколько позже. Речь идет об автомобиле ЗИС-12 с зенитной прожекторной станцией, автомобиле ЗИС-6, легком танке Т-70. Это, что называется, из крупных новинок. Вообще же, процесс пополнения нашей музейной коллекции идет непрерывно. Практически каждые две недели мы что-то меняем в нашей экспозиции, чтобы сделать ее более интересной и полной.

— Позвольте задать вопрос, на котором спотыкаются очень многие. Почему вы решили сделать посещение Музея отечественной военной истории бесплатным?

— В 1995 году я единственный раз в жизни был в Соединенных Штатах. Не очень мне там понравилось, но один яркий момент запомнился. Вход в Национальную галерею искусства, Национальный музей воздухоплавания и астронавтики, а также другие музеи в Вашингтоне оказался бесплатным. Позже, когда мы занялись разработкой концепции и идеологии нашего музея, мы также пришли к выводу о необходимости бесплатного посещения.

— Но ведь был шанс заработать…

— Мы никогда не ставили себе такую цель применительно к музею. Во-первых, плата за вход на общем фоне расходов музея — это очень незначительные деньги. Во-вторых, такая плата могла бы стать определенным барьером для посетителей.

— Что вы имеете в виду?

— Мне бы очень не хотелось, чтобы у 10—15-летних ребят возникал вопрос, что лучше сделать: сходить в наш музей или, например, купить себе мороженое? Я боюсь, что они выберут второе, и это станет нашей ошибкой. Мы же боремся за умы и души нашего молодого поколения. Именно по этой причине Музей отечественной военной истории в Падиково работает 7 дней в неделю, и вход в него совершенно бесплатный. Думаю, в конечном счете, от этого и мы, и вся наша страна только выиграют.