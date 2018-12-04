Пускай развлекаются — им недолго осталось: в Совфеде ответили на идею Рады о создании своего «списка Магнитского»

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Борислав Береза заявил, что в связи с инцидентом в Азовском море Киеву необходимо создать свой «список Магнитского». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«К сожалению, коалиция [партии «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Самопомощь», «Батькивщина»] его [список] чего-то не ставит. Поставьте — мы проголосуем, мы это поддержим», — заявил Береза.

По его словам, по этому так называемому списку необходимо задерживать за рубежом всех, кто причастен к аресту украинских моряков и «захвату» кораблей.

Глупости украинской стороны

Сенатор, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в комментарии ФАН назвал заявление Борислава Березы «чихом».

«Отвечать каждый раз на все глупости, которая делает сегодня украинская сторона, — это слишком дорогое удовольствие. На каждую нелепость отвечать всерьез, наверное, не стоит. У нас есть известный санкционный список, в который вошли украинские политики, украинские компании, и свой ход в этой части мы сделали. Россия ввела эти санкции. На каждый украинский чих отвечать — ниже нашего достоинства. Пускай развлекаются — им недолго осталось», — пояснил Олег Морозов.

25 ноября три корабля ВМС Украины («Никополь», «Яны Капу» и «Бердянск») нарушили государственную границу Российской Федерации, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям властей России. В результате корабли ВМСУ с 24 моряками были задержаны, а в отношении них было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.