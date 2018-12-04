Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Роскосмос намерен создать свой телеканал

57
0 Оставить комментарий

Роскосмос намерен создать свой телеканал

Москва, 4 декабря. Роскосмос намерен создать собственный канал, вещающий 24 часа в сутки. Об этом заявил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

По его словам, контент для телеканала будет создавать телестудия госкорпорации.

«Я не исключаю, что в ближайшем будущем мощности телестудии будут использоваться для создания некоего аналога телевидения Роскосмоса», — сказал Устименко в интервью РИА Новости.

Он отметил, что существует телевидение NASA. По словам Устименко, первые шаги в направлении создания своего телеканала Роскосмос уже сделал.

Телевидение NASA работает в круглосуточном формате вещания. При этом есть отдельные трансляции для СМИ и широкой общественности. Канал освещает все события из жизни организации: пуски и стыковки кораблей, пресс-конференции, транслируется жизнь экипажа на МКС. Кроме того, есть отдельная трансляция с видом на Землю из космоса.

Телестудия российской госкорпорации Роскосмос была создана в 2005 году. Здесь создаются документальные фильмы и телевизионные программы. Телестудия также ведет прямые трансляции пусков ракет.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.