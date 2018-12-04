Роскосмос намерен создать свой телеканал

Москва, 4 декабря. Роскосмос намерен создать собственный канал, вещающий 24 часа в сутки. Об этом заявил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

По его словам, контент для телеканала будет создавать телестудия госкорпорации.

«Я не исключаю, что в ближайшем будущем мощности телестудии будут использоваться для создания некоего аналога телевидения Роскосмоса», — сказал Устименко в интервью РИА Новости.

Он отметил, что существует телевидение NASA. По словам Устименко, первые шаги в направлении создания своего телеканала Роскосмос уже сделал.

Телевидение NASA работает в круглосуточном формате вещания. При этом есть отдельные трансляции для СМИ и широкой общественности. Канал освещает все события из жизни организации: пуски и стыковки кораблей, пресс-конференции, транслируется жизнь экипажа на МКС. Кроме того, есть отдельная трансляция с видом на Землю из космоса.

Телестудия российской госкорпорации Роскосмос была создана в 2005 году. Здесь создаются документальные фильмы и телевизионные программы. Телестудия также ведет прямые трансляции пусков ракет.