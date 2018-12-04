Зюганов призвал предоставлять гражданство РФ без отказа от украинского

Москва, 4 декабря. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов напомнил о родственности народов России и Украины и призвал предоставлять российское гражданство всем желающим украинцам без отказа от украинского гражданства.

Политик выразил мнение, что к гражданам Украины необходимо еженедельно обращаться со словами о том, что украинский народ и страна в целом для России дружественные и родственные. Москва имеет с Киевом тесные многовековые связи и готова развивать все виды отношений от экономических до семейных, добавил Зюганов.

«В этой связи надо немедленно принять решение о доступности для любого гражданина Украины получить российское гражданство без права потерять гражданство Украины», — заявил он в разговоре с журналистами.

Напомним, президент России Владимир Путин указал ранее, что РФ намерена облегчить получение своего гражданства для украинцев и не будет вводить никаких ограничений на их въезд. В то время как президент Украины Петр Порошенко ввел запрет на въезд на Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет после провокации украинских кораблей в Керченском проливе.

Ранее стало известно о том, что комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подготовил целый ряд проектов, которые направлены на упрощение процедуры получения гражданства для украинцев.