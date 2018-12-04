Ремонт керченского колледжа после бойни завершат к концу года

Симферополь, 4 декабря. Ремонт политехнического колледжа в Керчи, где в октябре студент Владислав Росляков устроил бойню, планируют завершить к концу года. В настоящее время рабочие проводят остекление окон, пострадавших во время взрыва самодельной бомбы.

Одной из главных целей рабочих сейчас является восстановление теплоснабжения в здании. Средства на ремонт были выделены из резервного фонда правительства Крыма. Они поступили на счет министерства образования республики. Как уточняют местные СМИ, на ремонт планируют потратить порядка 9,2 млн рублей.

По словам главы министерства строительства и архитектуры Крыма Сергея Кононова, минобразования вправе распоряжаться данными деньгами, все соглашения, которые позволят начать ремонт в полном масштабе, подпишут на следующей неделе, пишет ТАСС.

Напомним, трагедия в керченском колледже произошла 17 октября. Росляков пришел на учебу с двумя сумками с оружием и самодельными взрывными устройствами. Он устроил взрыв на территории колледжа, а после начал расстреливать студентов. Жертвами нападения стал 21 человек, еще 50 получили ранения. Сам Росляков свел счеты с жизнью в библиотеке колледжа.