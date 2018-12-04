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Две подлодки ЧФ ликвидировали условного противника в Черном море

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Две подлодки ЧФ ликвидировали условного противника в Черном море

Севастополь, 4 декабря. Подводные лодки Черноморского флота России (ЧФ РФ) — «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол» — выполнили тренировочные задачи по обнаружению, сопровождению и ликвидации морских и прибрежных целей условного врага в акватории Черного моря. Об этом во вторник сообщает пресс-служба флота.

По имеющимся данным, подлодки совершили учебные задания по обнаружению, сопровождению и уничтожению условного противника с выполнением электронных пусков ракетного оружия.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что боевая подготовка военных проходит на полигонах в акватории Черного моря. В будущем будет налажена работа по координации и управлению подлодкой в условиях аварийного всплытия.

Автор: Андрей Крылов
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