В Петербурге объявили о закрытии навигации и напомнили об осторожности на льду

Пресс-конференция, посвященная завершению навигации в Петербурге, состоялась в пресс-центре ТАСС. О результатах сезона, обеспечении безопасности на воде, а также запретах и ограничениях в период становления ледяного покрытия на водной поверхности рассказали начальник центра государственной инспекции по маломерным судам управления МЧС по Петербургу Александр Радько, начальник поисково-спасательной службы Петербурга Юрий Данчук, первый заместитель руководителя — и. о. руководителя «Администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» Федор Шишлаков.

Как рассказал начальник центра госинспекции по маломерным судам, «год был тяжелым» в связи с проведением в Петербурге матчей Чемпионата мира по футболу.

«В этом году не допустили серьезных аварий и гибели судов. Тяжелый год был в связи с ЧМ, проход судов часто приходилось перекрывать, — отметил Радько. — Было две аварии, но люди отделались ушибами».

Александр Радько предупредил, что в период с 25 декабря по 15 января и с 15 марта по 15 апреля на реках и каналах Петербурга запрещено выходить на лед — штраф при этом составит от 1,5 до 2 тыс. рублей.

«Уже на днях сняли двух людей с льдины, — рассказал начальник госинспекции, — и уже появились первые ходоки на Неве. Хочу предупредить, что селфи на льду очень опасны, — потом человека могут найти только к весне».

Его поддержал руководитель петербургской поисково-спасательной службы.

«Нева, — предупредил он, — очень величественная и коварная река. На спасение человека есть всего около шести минут».

По словам Юрия Данчука, в Петербурге в настоящее время работают 20 спасательных станций на воде — и тем не менее с апреля 2018 года утонули около 50 человек. Начальник спасателей напомнил о вопиющем случае, когда на недавно построенном Яхтенном мосту выстроились 300 человек, чтобы одновременно прыгнуть в воду, — тогда погибли два человека, а еще два получили травмы.

В общей сложности поисково-спасательная служба в течение года спасла 1300 человек, вовремя вытащив их из воды и оказав медицинскую помощь.

И. о. главы «Администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» рассказал об итогах навигации и планах развития судоходства в водном бассейне.

«Навигацию 2018 года оцениваем как успешную, ее можно считать полностью завершенной. Два миллиона человек воспользовались экскурсионными теплоходами, — отметил Федор Шишлаков. — Планируем развивать круизное судоходство. Также планируется дальнейшее углубление Новоладожского канала».

Как отметил Шишлаков, в течение года было отмечено около 3400 нарушений правил движения водного транспорта, 72 судна были задержаны. При этом Чемпионат мира по футболу на грузопотоке в петербургском бассейне никак не отразился.