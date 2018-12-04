Песков ответил на вопрос о вмешательстве США в беспорядки во Франции

Москва, 4 декабря. Массовые беспорядки в Париже являются внутренним делом Франции, российская сторона надеется, что протесты не приведут к гибели людей. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это [беспорядки] внутреннее дело Франции. Для нас важно, чтобы беспорядки не привели к гибели людей, в том числе наших граждан. Франция для нас — важный партнер», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о беспорядках во Франции.

При этом Песков уточнил, что РФ не видит вмешательства Вашингтона во внутренние дела Франции.