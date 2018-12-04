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Киевский журналист предложил объявлять войну за словосочетание «на Украине»

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Киевский журналист предложил объявлять войну за словосочетание «на Украине»

Киев, 4 декабря. Киевский журналист Айдер Муждабаев заявил, что за употребление словосочетания «на Украине» нужно объявлять войну, так как его используют люди, якобы считающие украинцев «недонародом».

Муждабаев опубликовал материал «Почему за словосочетание «на Украине» надо объявлять войну». В нем он раскритиковал всех, кто использует в речи указанное словосочетание. Гнев автора особо коснулся граждан России, которые заявляют о поддержке Украины, но используют именно эту форму речи.

По мнению киевского журналиста, «на Украине» унижает его страну и ее жителей.

«Это — игра со смертью реальными человеческими жизнями и переломанными судьбами украинцев, — заявил он. — Именно поэтому я не прошу, а требую от любого русскоязычного человека, называющего себя «либералом», закрыть на тему своих лингвистических мучений рты. Иначе я, мы будем считать их сознательными соучастниками российско-украинской войны на стороне врага».

Киевский журналист предложил объявлять войну за словосочетание «на Украине»

Муждабаев убежден, что словосочетание «на Украине» является частью так называемой российской пропаганды.

«Тем более, когда речь идет о писателях, публицистах, журналистах, — возмутился он. — Они вовсе не дураки, и прекрасно знают, что вначале всегда вылетает слово, а потом — пуля».

«На Украину можно только напасть, — сделал вывод Муждабаев. — Запомните. Но это не бесплатно. Тоже запомните и всем там у себя передайте».

Напомним, украинские политики и активисты регулярно заявляют о так называемой «российской агрессии», однако за весь период обвинений так и не было представлено ни одного доказательства. Российская сторона отвергает все обвинения, называя их голословными. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ заинтересована в стабильности и мире на Украине.

Автор: Катерина Иванова
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