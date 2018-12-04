Сирия ценит принципиальную позицию Белоруссии по поддержке Дамаска: спасется ли САР из пучины кризиса

Замминистра иностранных дел САР Айман Суссан вручил национальный орден «За заслуги» высшей категории послу Белоруссии в Сирии Александру Пономареву, сообщил порталу БЕЛТА источник в дипмиссии. Также представитель официального Дамаска выразил признательность Минску за его принципиальную позицию по поддержке Сирии на международной арене. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Кроме того, Айман Суссан отметил важность роли Белоруссии в налаживании гуманитарной и экономической ситуации в САР. Заместитель главы МИД арабской республики выразил глубокую благодарность лично президенту РБ Александру Лукашенко, в частности — за прием пострадавших в ходе войны сирийских детей в белорусские центры для оздоровления и отдыха. В рамках этой программы почти 600 ребятам было предоставлено санаторное лечение.

Александр Пономарев, в свою очередь, пожелал Сирии как можно быстрее добиться абсолютного мира и стабильности, обратив внимание, что еще предстоит серьезная работа по окончательному восстановлению территориальной целостности страны, ее защите от внешнего вмешательства, возрождению инфраструктуры и экономики САР.

Белорусский посол также заявил о необходимости отмены односторонних бесчеловечных мер в отношении народа Сирии, завершения политического давления и безосновательно дискредитирующих Дамаск информационных кампаний со стороны западных стран.

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заметил в интервью корреспонденту ФАН, что ряд важных шагов по пути восстановления Дамаск уже сделал. Однако, по его мнению, в ближайшем будущем Сирии, действительно, предстоит предпринять титанические усилия для полного закрепления мирной жизни в республике.

«Пока говорить о серьезных темпах восстановления рано, сейчас еще идет постепенное прекращение боевых действий, страна в ситуации перехода, но яркого разворота в сторону экономической составляющей государства еще нет. Дамаск сконцентрирован на реставрации того, что бы разрушено войной, и поэтому говорить о полноценной новой экономике пока что не приходится. Несомненно, Сирия будет бороться за то, чтобы в дальнейшем у нее все получилось в этой сфере, но ограничения на контакты с САР, наложенные Соединенными Штатами, европейскими странами и некоторыми арабскими государствами, все-таки сказываются в значительной степени негативно на этом процессе», — констатировал эксперт.

Соответственно, арабская республика и ее жители до сих пор находятся в очень сложной ситуации и им необходима помощь извне. К счастью, у них есть союзники, и это не только и даже не столько Белоруссия, сколько, например, РФ и Иран, добавил собеседник ФАН.

«Поддержку Сирии оказывают прежде всего Москва и Тегеран, которые являются ключевыми партнерами арабской республики. Россия, кроме того, старается привлечь к процессу восстановления САР Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), и поэтому заметную роль в нем наряду с Белоруссией также, бесспорно, играет и Казахстан, поскольку Астанинский процесс представляет очень большое значение для арабской республики. В целом, наверно, можно сказать, что РФ, Иран и Казахстан все-таки внесли более серьезный вклад, нежели Белоруссия», — подчеркнул политолог.

Что касается новых потенциальных союзников в рамках восстановительного процесса в Сирии, то одним из них мог бы стать, например, Китай, считает Дмитрий Солонников. Но, с другой стороны, с ним все не так просто, поскольку он крайне аккуратно подходит к установлению связей с другими государствами.