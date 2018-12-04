Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ с 2019 года

Москва, 4 декабря. Государственная дума России в ходе заседания во вторник единогласным решением приняла во втором, основном чтении правительственный законодательный проект, увеличивающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала следующего года до уровня прожиточного минимума — 11 280 рублей.

«Предлагается установить МРОТ с 1 января 2019 года в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2018 года», — отмечается в пояснительной записке.

Также сообщается, что увеличение МРОТ по отношению к установленному с 1 мая текущего года — 11 163 рубля — составит 117 рублей, что позволит обеспечить рост заработных плат примерно 3,7 млн работающих граждан.

Инструмент ежегодного установления МРОТ в стопроцентном размере величины прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года был введен государственным законом от 28 декабря минувшего года, при этом начиная с 1 января 2019 года МРОТ должен каждые 12 месяцев определяться федеральным законом.