Киев, 4 декабря. Глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян объяснил свое появление в военной форме. Министр заявил, что имеет право носить ее, поскольку является капитаном запаса.

«Я — капитан запаса, на мне форма железнодорожных войск, которую я ношу с 2015 года, в ней объездил всю линию фронта», — оправдался он в беседе с украинским изданием «Страна.ua».

Омелян добавил, что в настоящее время украинская Госспецслужба транспорта находится в ведении Минобороны. Служба подчинялась Мининфраструктуры до середины 2018 года.

На прошлой неделе Омелян появился в камуфляже на заседании министерства инфраструктуры Украины после введения военного положения в ряде регионов страны. На заседании Омелян заявил, что ведомство усилит охрану объектов инфраструктуры. Внешний вид министра раскритиковали в украинском министерстве обороны. В ведомстве заявили, что у Омеляна нет права носить военную форму.

Военное положение киевские власти ввели на Украине, воспользовавшись инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября три украинских военных корабля нарушили границу России в Черном море и взяли курс на керченский пролив, выполняя по пути опасные маневры. Требования российских пограничников украинские моряки игнорировали. Чтобы задержать суда, погранслужбе РФ пришлось принять специальные меры.

Комментируя произошедшее, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию госграницы и не нарушали норм международного законодательства. Россия считает ситуацию в Керченском проливе провокацией украинских властей.