Симферополь, 4 декабря. Украине сначала необходимо провести референдум, а уже потом — выборы главы государства. С такой инициативой выступил спикер крымского парламента Владимир Константинов на заседании президиума.

По его словам, после госпереворота в 2014 году той Украины, в которую ранее входил Крым, уже нет. Спикер крымского парламента считает, что действующее украинское руководство ведет себя нелегитимно. По словам Константинова, в Крыму убеждены, что необходимо «не признавать государство Украина в таком виде, каком оно есть». Он предложил Украине провести референдум.

«Там, по-хорошему, нужно проводить референдум, определяться с новой конституцией, определяться с новыми гарантиями, как минимум для русскоязычного населения, а теперь и для православного населения, а потом уже кого-то избирать», — сказал Константинов.

Спикер крымского парламента считает, что на Украине действуют нелегитимные законы, а власти страны делают «неадекватные заявления». В Киеве, считает Константинов, наблюдается «повышенная агрессивность», которую позиционируют как способ защиты.

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот. Президент страны Виктор Янукович был вынужден покинуть Украину, позднее президентом страны был избран Петр Порошенко.

После госпереворота в Киеве Крым провел референдум. По его результатам, 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Украина считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. В Москве неоднократно заявляли, что крымчане демократическим путем и в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с Россией. В связи с этим вопрос о статусе Крыма «закрыт окончательно».