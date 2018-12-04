Госдума РФ приняла закон о борьбе с основателями «колумбайн-сообществ» в Сети

Москва, 4 декабря. Государственная дума во вторник приняла законопроект о методах борьбы с основателями так называемых «колумбайн-сообществ», пропагандирующих насилие в социальных сетях. Авторами идеи выступили депутаты во главе с вице-спикером Ириной Яровой.

Отмечается, что список информации, запрещенной для распространения среди подростков, дополняется контентом, «побуждающим детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью иных лиц, либо направленным на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий».

Данный закон уменьшает сроки для принятия мер по блокировке подозрительных групп и сообществ с трех суток до 24 часов. Помимо этого, если на сегодняшний день предусмотрено лишь удаление контента, то после вступления в силу закона будет осуществляться прекращение доступа к нему, а также регистрация «этих следов с целью сохранения материалов для следствия в качестве доказательств», заявляла ранее Яровая.

Напомним, в октябре этого года студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа устроил стрельбу и взрыв в учреждении. В результате кровавой расправы погиб 21 человек. По некоторым данным, «керченский стрелок» интересовался историей массового убийства в школе «Колумбайн».