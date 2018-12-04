Судьба ДРСМД уже решена: эксперт о призыве демократов США не делать подарок Москве

Сенаторы-демократы призвали президента Дональда Трампа отказаться от выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По их мнению, не стоит делать России такой «геостратегический подарок».

В открытом письме к главе Белого дома сенаторы Боб Менендес, Джек Рик и Марк Уорнер написали, что в случае выхода США из ДРСМД Россия расширит «производство и развертывание своей ракетной системы средней дальности 9M729, которая будет представлять еще большую угрозу для Европы».

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований, американиста Владимира Брутера, «сенаторы-демократы дали понять Трампу, что если он сейчас будет «наезжать» на Россию, ей будет проще реагировать, а когда на Россию пытаются давить со всех сторон, то ей реагировать сложнее, потому что у нее нет экономических рычагов, а военные в этом случае она задействовать не сможет».

«В чем главное отличие демократов от республиканцев? Республиканцы более изоляционистски настроены, но при этом воинственно. А демократы — более экспансионистски, глобалистски. При этом они не склонны считать, что американская армия — это основное оружие США. По мнению демократов, влияние Соединенных Штатов в мире и так достаточно, и они могут добиться своих целей без излишнего алармизма», — заметил американист в комментарии Федеральному агентству новостей.

При этом Владимир Брутер полагает, что Трамп может прислушаться к призыву не нагнетать ситуацию.

«А что касается ДРСМД, то судьба его уже решена. Выход из этого Договора начинается через полгода после объявления. На мой взгляд, это достаточно длинная дистанция. Особенно с учетом того, что заявлений еще не было, а срок Трампа заканчивается. Тем не менее я полагаю, что США в Договоре не останутся. Ведь если останутся, то для Трампа это будет очень серьезной потерей, потому что он уже фактически заявил о выходе из ДРСМД. То есть тут удар по Трампу или подарок Москве, как утверждают демократы из аппарата комитета по иностранным делам Конгресса США. Непростой выбор», — заключил политолог.

Напомним, Трамп заявил о выходе США из ДРСМД 20 октября этого года, объяснив это тем, что Россия якобы нарушает Договор, вступивший в силу более 30 лет назад.