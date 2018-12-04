В Госдуме отреагировали на планы Порошенко подать иск против РФ после инцидента в Азове

Москва, 4 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что его страна намерена подать иск в Международный суд ООН на Россию из-за инцидента в Керченском проливе. На сайте украинского лидера приводятся такие слова: «Готовится иск в Международный суд ООН в связи с актом агрессии».

Депутат Государственной думы РФ Павел Шперов отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, что не видит в недавних событиях никакого факта агрессии со стороны Москвы.

«Сложно сказать по поводу ООН, примет (она иск) или нет, непонятно, о чем вообще Украина будет заявлять, — пояснил депутат. — Но в принципе для нее это нормальная ситуация. Киев постоянно пытается доказать то, что на самом деле никогда не происходило и не может произойти по определению».

Как подчеркнул Шперов, никто не должен забывать самое главное: вопрос принадлежности Крыма окончательно и бесповоротно решен, решен самим народом.

«Поэтому как-то серьезно воспринимать потуги Украины, которая уже практически не имеет отношения к нам, вообще не стоит», — заявил он.

Тем не менее, по словам Шперова, российским юристам-международникам, скорее всего, придется выразить свою позицию по возможному иску Киева и при необходимости принять соответствующие меры.

«Но, с точки зрения граждан, я вообще не вижу смысла каким-то образом на все это реагировать», — заключил он.

25 ноября в Керченском проливе произошел инцидент, который привел к новому витку обострения отношений между двумя странами. Три корабля Военно-морских сил Украины, по данным Федеральной службы безопасности, вошли в территориальные воды РФ и не реагировали на предупреждения российских пограничников, пытаясь пройти в Азов.

В итоге погранслужба РФ была вынуждена задержать корабли с применением огня. Украинских моряков по решению суда арестовали, все они находятся сейчас в московских СИЗО. Россия рассматривает действия Украины как провокацию.