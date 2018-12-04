Киев заявил о «частичной разблокировке» украинских портов в Азовском море

Киев, 4 ноября. Российские власти «частично разблокировали» украинские порты в Азовском море, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, добавив, что движение судов через Керченский пролив осуществляется.

«Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов», — приводит слова Омеляна пресс-служба украинского министерства.

По его словам, корабли «останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено». В настоящее время, указал Омелян, 17 украинских судов ожидают входа в Азовское море, а к выходу готовят одно судно. Еще девять судов, утверждает министр, стоят у причалов в портах.

Напомним, ранее Омелян обвинил Россию в якобы в блокировке украинских морских портов в Бердянске и Мариуполе. Украинский министр утверждал, что в портах якобы заблокированы 35 судов, и движение осуществляется только в направлении российских портов в Азовском море. В Крыму заявления украинского министра опровергли, сообщив, что морские службы работают по фактической погоде.

Отношения Киева и Москвы ухудшились на фоне провокации украинских кораблей, которые 25 ноября незаконно вторглись в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все 24 моряка арестованы на два месяца из-за нарушения госграницы РФ.

На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней.