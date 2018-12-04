Полпред президента в КС РФ: Конституцию менять не планируем

Москва, 4 декабря. В государственных структурах не планируют менять Конституцию. Об этом на пленарном заседании Общественной палаты РФ заявил полномочный представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов.

«На сегодняшний день предложения об изменении в Конституции, за исключением, может быть, научных кругов, не планируются. Это однозначно», — заявил Кротов на заседании, посвященном 25-летию основного закона России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Предпосылками для вопроса о вероятном изменении конституции стала статья председателя Конституционного суда Валерия Зорькина «Буква и дух Конституции», где, в частности, говорилось: «Подобные недостатки вполне исправимы путем точечных изменений, а заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям».

«Фраза Валерия Дмитриевича Зорькина «если менять, то только точечно» оказалась несколько вырванной из контекста, он, видимо, отвечал авторам, которые предлагали переписать Конституцию», — пояснил Михаил Кротов.

Об уже совершенных точечных изменениях Конституции напомнил в рамках дискуссии заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

«На протяжении последних десяти лет точечные изменения были: это и некие изменения в составе субъектов РФ, и срок президентских полномочий и контрольных полномочий Думы. Не надо больше думать, чем есть на самом деле», — рассказал сенатор Башкин.

Полпред президента РФ в Конституционном суде Михаил Кротов также отметил, что российская Конституция, которой 12 декабря 2018 года исполнится 25 лет, является «долгожительницей» среди европейских «основных законов», средний возраст которых — 17 лет.