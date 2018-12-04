«Давал гарантии, что через год начнет ходить»: фристайлистка Комиссарова судится с врачом. ФАН-ТВ

В Невском районном суде Санкт-Петербурга состоялось предварительное заседание по иску спортсменки из российской олимпийской сборной Марии Комиссаровой против клиники доктора Блюма.

На олимпиаде в Сочи девушка получила травму. Врачи поставили диагноз «паралич ног». Мария потратила 627 тысяч евро на лечение в Клинике восстановительной медицины Доктора Евгения Блюма.

«Марии лично давали гарантии того, что через год она начнет ходить. Помимо этого, в письмах, которые были направлены в организации, способствующие сбору денежных средств, так же давались позитивные прогнозы. В СМИ доктор писал о том, что он знает, что делает для того, чтобы Мария выздоровела. Это очевидно, что ни один здравомыслящий человек не будет платить такие денежные средства за занятия в тренажерном зале» — Ирина Фаст, адвокат Марии Комиссаровой.

Обещанных доктором результатов достигнуто не было. Девушка имеет инвалидность 1-й степени и все еще прикована к инвалидной коляске. Теперь спортсменка подала иск в суд. Она надеется взыскать с клиники 50 млн рублей. В свою очередь, ответчик вины не признает.

«Мы получили этот иск. Он явился для нас полной неожиданностью с учетом достаточно давней истории наших отношений с Марией. Мы не ожидали появления таких требований. На сегодняшний момент единственное, что можно прокомментировать — это то, что мы их не признаем, будем представлять свои возражения уже в ходе рассмотрения дела по существу», — заявил представитель ответчика «НИИ новых реабилитационных технологий» Денис Ионов.

Во время судебного заседания, представитель ответчик заявил, что клиника намерена подать встречный иск на спортсменку, ставшую инвалидом. Следующее заседание состоится 25 декабря.