«Голоса из Украины услышаны»: Геращенко предложил Лондону проверять россиян на «Миротворце»

Киев, 4 декабря. Великобритании следует использовать скандально известную украинскую базу «Миротворец» для проверки россиян перед выдачей им виз. С такой инициативой выступил депутат украинского парламента Антон Геращенко, который ранее обратился к премьеру Соединенного Королевства Терезе Мэй с требованием отказать в допуске на территорию страны Ивану Охлобыстину.

Британские власти не пустили актера ни на одно из мероприятий Недели российского кино в Лондоне, хотя он и получил разрешение на въезд в страну. Геращенко в связи с этим заявил, что «голоса из Украины услышаны».

«Голоса протеста из Украины были услышаны. Жаль только, что англичане не успели аннулировать его визу в Великобританию», — написал Геращенко в своем аккаунте в Twitter.

Депутат Рады также предложил Лондону проверять россиян на «Миротворце» перед выдачей им виз.

«Для проверки граждан России на предмет террористических и сепаратистских действий против Украины», — пояснил Геращенко.

Парламентарий выразил уверенность в том, что Охлобыстин больше никогда не сможет посетить Великобританию.

Мракобеса и украинофоба Ивана Охлобыстина британские власти не допустили к участию в кинофестивале «Неделя российского кино» в Лондоне.



Голоса протеста из Украины были услышаны.



Жаль только, что англичане не успели аннулировать... https://t.co/cO0uQ2b4pF — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) 4 декабря 2018 г.

Напомним, Геращенко настаивал на том, чтобы Лондон отказал в приеме Охлобыстину, так как тот поддерживает республики Донбасса. Актер имеет паспорт ДНР. Охлобыстин внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

В августе 2014 года Ивана Охлобыстина внесли в санкционный список Киева в связи с его позицией по вопросам Донбасса и вхождения Крыма в состав РФ. На территории Украины к показу запрещен 71 фильм и телесериал с его участием. Кроме того, в Киеве уверены, что Охлобыстин создает «угрозу национальной безопасности» Украины.

Отметим, международное сообщество уже выражало протест в связи с деятельностью скандального сайта «Миротворец». Например, МИД Германии требовал от Киева закрыть ресурс после того, как в базу портала попал бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Возможной причиной, из-за которой экс-канцлер оказался на данном сайте, могло стать интервью, в котором Шредер поддержал вхождение Крыма в состав РФ.

На сайте «Миротворец» публикуют имена людей, которые якобы сотрудничают с военными в Донбассе и осуществляют «антиукраинскую деятельность».