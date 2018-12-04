Сирия, 4 декабря. В Идлибе отмечаются междоусобные стычки в рядах вооруженной оппозиции. Турецкие самолеты-разведчики проводят полеты над Тель-Абьядом в Ракке. ССА** лишилась полевого командира в результате вылазки YPG в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям исламистов в провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: противостоит курдам на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: столкнулась с протурецкими боевиками к северо-западу от Идлиба.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: потеряла одного из полевых командиров в результате нападения неизвестных на севере Латакии; атаковала позиции «Ахрар Аш-Шам» в юго-западной части Идлиба.

Курды: подозреваются в убийстве высокопоставленного лидера ССА в кантоне Африн на северо-западе Алеппо; заявили о захвате больницы на окраине Хавиджи в Дейр-эз-Зоре.

ВВС Турции: проводят разведывательные полеты над городом Тель-Абьяд на севере провинции Ракка.

Провинция Дамаск

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что представители Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о начале новой военной операции, целью которой станет уничтожение укреплений ливанского военизированного формирования «Хезболла» вдоль границы с Ливаном. Израильские вооруженные силы намереваются ликвидировать все подземные тоннели, посредством которых бойцы организации якобы проникают на территорию Израиля. В настоящее время никаких подробностей планируемого наступления опубликовано не было. Напомним, противники вели ожесточенные вооруженные столкновения в 2006 году. Кроме того, израильские силы неоднократно атаковали проасадовских ливанских бойцов в Сирийской Арабской Республике (САР). Так, в последний раз подразделения ЦАХАЛа ударили по Сирии в ночь с 29 на 30 ноября. Тем не менее все выпущенные ракеты были перехвачены сирийскими системами ПВО.

Провинция Латакия

В северной части региона неизвестными был убит один из высокопоставленных полевых командиров протурецкого формирования «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» по прозвищу Абу Абдул Кадер Уйгури. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (SyriaPost8), нападавшие застрелили исламиста прямо перед его домом. Предполагается, что преступники относились к числу боевиков радикальных вооруженных группировок, выступающих против мирного урегулирования конфликта с сирийским правительством, тогда как поддерживаемые Турцией силы были готовы придерживаться Сочинского соглашения о создании зоны деэскалации на окраинах «Большого Идлиба».

Провинция Алеппо

В северо-западной части региона в кантоне Африн произошло новое нападение радикалов Отрядов народной самообороны (YPG). Согласно данным новостного портала Al Masdar News, курдские боевики застрелили одного из высокопоставленных лидеров Сирийской свободной армии (ССА). Известно, что джихадист был убит ударом из ПТУР по его автомобилю. Кроме того, в результате обстрела также были уничтожены несколько пособников исламиста. В последнее время вылазки курдов заметно участились, что побудило ССА ввести комендантский час. Напомним, YPG заявили о начале подпольной деятельности на подконтрольных протурецким силам территориях после того, как лишились Африна в ходе кампании «Оливковая ветвь». В свою очередь курдские отряды дали своей операции название «Гнев оливок».

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке региона не прекращаются ожесточенные бои между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и боевиками «Исламского государства». Как передает Twitter-канал (VivaRevolt), курдские отряды полностью захватили пригород Аль-Хавама, а также взяли под контроль здание больницы на окраине Хаджина. Данную информацию также подтверждает военный источник в сети Twitter (RadioAlKul). Напомним, накануне также поступали неподтвержденные сведения о захвате курдами госпиталя, однако позднее сообщалось о контратаке террористов. В настоящий момент вооруженное противостояние продолжается.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб возобновились междоусобные стычки в рядах вооруженной оппозиции. По информации Twitter-канала (VivaRevolt), столкновения произошли между исламистами «Тахрир Аш-Шам» и «Джебхат Аль-Ватании лил Тахрир» на равнине Ар-Руж к северо-западу от Идлиба. Кроме того, междоусобицы отмечаются на юго-западе провинции. Как передает интернет-портал Step News Agency, радикалы протурецкой группировки атаковали позиции формирования «Ахрар Аш-Шам» вблизи населенного пункта Джадрая. Никаких данных о причинах, побудивших боевиков к началу боевых действий, или о потерях сторон в живой силе и военной технике пока не поступало.

Между тем правительственные войска продолжают вести огонь по укрепрайонам джихадистов, провоцирующих столкновения на линии соприкосновения сил сторон. Военный источник в Twitter (IvanSidorenko1) сообщает о том, что артиллерия сил САР открыла огонь по военным объектам боевиков в окрестностях населенных пунктов Хан Шейхун, Ат-Таманиа, Ат-Тах, Джарджаназ и Сахьян.

Провинция Ракка

Twitter-канал (LuAfrin) передает, что турецкие разведывательные самолеты продолжают проводить наблюдательные полеты вблизи сирийско-турецкой границы. Воздушная разведка осуществляется в районе города Тель-Абьяд, расположенного в северной части провинции. Ранее окраины населенного пункта также подверглись обстрелам вооруженных сил Турции в рамках артподготовки. В свою очередь «Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают укреплять свои позиции на данном направлении. Напомним, Анкара готовится к началу полномасштабных боевых действий к востоку от Евфрата, результатом которых должна стать полная зачистка приграничных районов от военного присутствия курдских вооруженных формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)