США сожжет солнце, Apple поглотит Tesla, Германию постигнет спад: Soxo bank дал прогнозы на 2019 год

Копенгаген, 4 декабря. Apple выкупит Tesla, Евросоюз простит все долги, английский фунт ждет крах, Германию постигнет экономический спад, а мощнейшая солнечная вспышка вызовет всеобщий хаос, спалит дотла почти всю Америку и приведет к убыткам на два триллиона долларов. Такие традиционно «шокирующие» предсказания на 2019 год представили аналитики датского Saxo Bank.

Специалисты подчеркивают, что вероятность этих событий невелика, однако у них есть огромный потенциал нарушить существующий порядок в мире. Буквально поставить его с ног на голову.

Главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен напомнил, что «шокирующие предсказания» публикуются вот уже более десяти лет.

«Мы полагаем, что нынешний список не только шокирует, но и интригует, побуждая инвесторов мыслить более широко, чем обычно»,— добавил он.

Кроме того, как отмечает ТАСС, Якобсен убежден, что предзнаменования того, что мир, «едущий на пустом баке», должен начать реформы, заметы повсюду.