США сожжет солнце, Apple поглотит Tesla, Германию постигнет спад: Soxo bank дал прогнозы на 2019 год
Копенгаген, 4 декабря. Apple выкупит Tesla, Евросоюз простит все долги, английский фунт ждет крах, Германию постигнет экономический спад, а мощнейшая солнечная вспышка вызовет всеобщий хаос, спалит дотла почти всю Америку и приведет к убыткам на два триллиона долларов. Такие традиционно «шокирующие» предсказания на 2019 год представили аналитики датского Saxo Bank.
Специалисты подчеркивают, что вероятность этих событий невелика, однако у них есть огромный потенциал нарушить существующий порядок в мире. Буквально поставить его с ног на голову.
Главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен напомнил, что «шокирующие предсказания» публикуются вот уже более десяти лет.
«Мы полагаем, что нынешний список не только шокирует, но и интригует, побуждая инвесторов мыслить более широко, чем обычно»,— добавил он.
Кроме того, как отмечает ТАСС, Якобсен убежден, что предзнаменования того, что мир, «едущий на пустом баке», должен начать реформы, заметы повсюду.
«Всему есть предел», — подчеркнул экономист, оговорившись, что предсказания, конечно, не являются официальными рыночными прогнозами, но к ним все же стоит отнестись серьезно.