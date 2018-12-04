Ученые из «Сколково» представили в Кембридже микроиглы, растворяющиеся в коже

В Кембридже проходит второй день конференции International Future Healthcare Forum, где шесть стартапов фонда «Сколково» представляют экспертам свои разработки. Среди них — микроиглы для внутрикожного введения лечебных и косметологических средств: в отличие от обычных инъекционных шприцев, микроиглы растворяются в коже вместе с лекарством.

Российские ученые, представляющие этот проект в Великобритании, всего несколько месяцев назад стали резидентами «Сколково», но за это время уже успели победить в отборочном конкурсе.

«Микроиглы выглядят как патч, который пробивает кожу достаточно, чтобы доставить активные компоненты, но при этом не доходит до крупных скоплений нервных окончаний и капилляров. После этого основание растворяется в течение 20-30 минут, затем мы убираем патч, и оставшиеся иголочки растворяются в коже за время от 40 минут до часа», — рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей руководитель проекта «Микронидл Индастриал» Василий Звездин.

Ученые клинически апробировали процедуру введения косметологических средств для омоложения и готовятся перейти к массовому применению технологии, — правда, своих партнеров пока не разглашают. В перспективе — отработка технологии введения активных лекарственных субстанций.

Применять подобные патчи любой пациент сможет самостоятельно, без профессиональной помощи. Отдельное направление, которое ученым еще предстоит исследовать совместно с зарубежными коллегами — подобные разработки параллельно ведутся в Китае и США — это введение с помощью микроигл вакцин.

«Классический вариант введения вакцин — внутримышечный, но исследования последних 20 лет показали, что внутрикожное введение вакцин является более эффективным способом стимуляции иммунитета. В эпидермисе содержатся клетки Лангерганса, которые являются очень эффективными стимуляторами иммунитета и требуют введения меньшего количества антигена. Кроме того, полимер, из которого сделаны иглы, выступает в качестве стабилизатора и требует минимум дополнительных консервантов», — отметил собеседник ФАН.

Сегодня ученые занимаются получением патентов не только в РФ, но и в зарубежных странах: продукция рассчитана в том числе и на экспорт. Если презентация на конференции в Великобритании пройдет успешно, проект может получить дополнительную поддержку.